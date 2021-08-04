Памфилова назвала способы для жителей ДНР проголосовать на выборах в Думу

Жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке, могут проголосовать в соседней Ростовской области, а также дистанционно на портале госуслуг. Об этом РИА Новости сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, на территории республик не планируют открывать дополнительные избирательные участки для голосования на выборах в Государственную Думу.