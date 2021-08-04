Памфилова назвала способы для жителей ДНР проголосовать на выборах в Думу

Жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке, могут проголосовать в соседней Ростовской области, а также дистанционно на портале госуслуг. Об этом РИА Новости сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, на территории республик не планируют открывать дополнительные избирательные участки для голосования на выборах в Государственную Думу.

Политологи рассказали, за кого на выборах в Госдуму проголосуют жители Донбасса

Отмечается, что для дистанционного голосования необходимо иметь верифицированный аккаунт.

На территории Украины участки будут открыты в российских консульствах в Одессе, Харькове, Львове и в посольстве в Киеве.

Ранее политологи Марат Баширов и Аббас Галлямов поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» о том, насколько существенной будет тема Донбасса на выборах в Госдуму в сентябре.

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ВыборыДНР
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