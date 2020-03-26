22 апреля станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам в Конституцию

В связи с тем, что дата голосования по внесению поправок в Конституцию была перенесена, 22 апреля будет рабочим днем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О решении о переносе даты голосования глава государства Владимир Путин объявил накануне во время обращения к гражданам, посвященного ситуации с распространением коронавируса в России, пишут Известия. В тот же день он подписал соответствующий указ.