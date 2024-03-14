Памфилова: Для выборов президента РФ изготовлено 113,5 млн бюллетеней

Она отметила, что все они доставлены в места голосования. По словам Памфиловой, для голосования на выборах президента в РФ подготовлено более 94 тысяч избирательных участков.

Ранее сообщалось, что четверть избирателей на выборах – молодые люди. Отмечалось, что такая статистика объясняется, в частности, возможностью использования дистанционного электронного голосования, передает «Радиоточка НСН».

