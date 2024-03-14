Памфилова: Для выборов президента РФ изготовлено 113,5 млн бюллетеней
Для выборов президента России изготовлено 113 574 550 бюллетеней. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
Она отметила, что все они доставлены в места голосования. По словам Памфиловой, для голосования на выборах президента в РФ подготовлено более 94 тысяч избирательных участков.
Ранее сообщалось, что четверть избирателей на выборах – молодые люди. Отмечалось, что такая статистика объясняется, в частности, возможностью использования дистанционного электронного голосования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru