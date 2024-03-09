Памфилова: Четверть избирателей на выборах – молодые люди
О росте роли молодежи в современной избирательной системе, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Её слова прозвучали в рамках выступления на просветительском марафоне Знание, который прошел на Всемирном фестивале молодежи.
«Вопреки расхожему мнению, что молодежь аполитична, четверть избирателей, приходящих на выборы, — это молодые люди», — уточнила глава ЦИК.
По её словам, это стало возможным, в том числе, за счёт использования дистанционного электронного голосования.
По словам экспертов такой подход позволяет гражданам России удобно, быстро и безопасно голосовать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru