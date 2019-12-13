Джонсон пообещал реализовать Brexit к 31 января

Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января. Британский премьер-министр Великобритании заявил, что ничто не помешает стране осуществить эти планы, выход состоится «без всяких «но» и «если», пишет The Guardian.

Между тем, по данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании на прошедших накануне досрочных парламентских выборах получает абсолютное большинство. При этом ранее Борис Джонсон заявлял, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление Brexit, подчёркивает RT.

При этом Известия напоминают, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте он был перенесён. Кстати, эксперты уверяют, что процесс может занять многие годы, однако премьер-министр заверил избирателей, что выведет Великобританию из Евросоюза к 31 января будущего года.

Ранее НСН писала, что Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидированием его консервативной партии на досрочных выборах в парламент. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Досрочные выборы стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки, заявила в эфире НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. По её словам, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.

