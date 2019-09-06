Палата лордов Британии одобрила отсрочку Brexit на три месяца

6 сентября21:58

Верхняя палата парламента Великобритании вслед за палатой общин поддержала законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца. Об этом сообщает ТАСС.

После одобрения документа обеими палатами его должна подписать королева Елизавета II. Согласно законопроекту, выход Британии из Евросоюза откладывается до 31 января 2019 года, а также предусматривает обязательное согласование сделки с Брюсселем.

Джонсон на «выход»

Напомним, Нижняя палата парламента Великобритании одобрила законопроект 4 сентября. Премьер-министр страны Борис Джонсон выступает против отсрочки и в конце августа заявил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.

Накануне Брат Джонсона Джо объявил о своем уходе из парламента из-за споров вокруг Brexit.


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