Палата лордов Британии одобрила отсрочку Brexit на три месяца

Верхняя палата парламента Великобритании вслед за палатой общин поддержала законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца. Об этом сообщает ТАСС.

После одобрения документа обеими палатами его должна подписать королева Елизавета II. Согласно законопроекту, выход Британии из Евросоюза откладывается до 31 января 2019 года, а также предусматривает обязательное согласование сделки с Брюсселем.