Палата лордов Британии одобрила отсрочку Brexit на три месяца
Верхняя палата парламента Великобритании вслед за палатой общин поддержала законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца. Об этом сообщает ТАСС.
После одобрения документа обеими палатами его должна подписать королева Елизавета II. Согласно законопроекту, выход Британии из Евросоюза откладывается до 31 января 2019 года, а также предусматривает обязательное согласование сделки с Брюсселем.
Напомним, Нижняя палата парламента Великобритании одобрила законопроект 4 сентября. Премьер-министр страны Борис Джонсон выступает против отсрочки и в конце августа заявил, что Британия выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах.
Накануне Брат Джонсона Джо объявил о своем уходе из парламента из-за споров вокруг Brexit.
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