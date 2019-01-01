Джонсон на «выход»

Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и бывший глава МИД Великобритании, завтра возглавит правительство страны. Он одержал уверенную победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии. И уже на правах лидера тори сменит на посту премьер-министра Терезу Мэй, отставку которой завтра формально должна принять королева. Одной из главных своих целей во главе кабинета министров Джонсон назвал реализацию Brexit до 31 октября.

Именно Brexit стоил премьерского кресла Терезе Мэй, которая трижды безуспешно пыталась заручиться поддержкой Палаты общин соглашения об условиях Brexit, которого она достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Ее подход к диалогу с ЕС по условиям выхода Британии из Евросоюза вызвал резкую критику даже среди однопартийцев. В особенности – отсутствие гарантий возвращения королевству полного суверенитета, в частности, в торговой политике. В условиях и разногласиях по сделке Лондон-Брюссель запутались даже сами британцы. Изначально запланированный на 29 марта этого года выход Великобритании из ЕС был сорван, после чего Брюссель согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября. В конце мая Мэй объявила об отставке с поста лидера правящей партии и, как следствие, с должности премьера. Тогда появились предположения, что процесс выхода из ЕС в Лондоне попытаются похоронить вовсе. Теперь этого не позволит Джонсон.

«Вторым Трампом» назвала Бориса Джонсона в одном из интервью НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина. По ее словам, Джонсон, хотя и эксцентричный политик, однако не лишенный рациональных и разумных начал. Мэром Лондона он был весьма эффективным, - заметила собеседница агентства. Сейчас ему предстоит поиск хоть какого-то компромисса с евробюрократией по условиям выхода из Евросоюза. Brexit без сделки между Лондоном и Брюсселем чреват очень большими проблемами. К примеру, Республика Ирландия как суверенное государство остается в составе Евросоюза, и между ней и северной частью острова, входящей в состав Соединенного Королевства, протянется таможенная граница. Это, безусловно, дестабилизирует ситуацию в Северной Ирландии, полагает Людмила Бабынина, вместе с тем, заверяя, что такого противостояния, как в 60-70 годы прошлого века уже не будет. Тем не менее, с начала года было уже несколько резонансных террористических атак, - напомнила эксперт.

Российский МИД не будет поздравлять Бориса Джонсона, - сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. И верно: поздравлять пока не с чем.



