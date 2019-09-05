Брат Джонсона покидает парламент из-за споров вокруг Brexit

Младший брат Бориса Джонсона Джо объявил о своей отставке, назвав в качестве причины разногласия вокруг выхода Британии из Евросоюза. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, последние несколько недель он «разрывался между семейной лояльностью и национальными интересами». Джонсон-младший заявил, что это неразрешимое напряжение и пришло время другим «взять на себя мои роли депутата и министра».

Как пишет РБК, в правительстве Джо Джонсон с июля текущего года занимал пост младшего министра в министерствах образования и по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, с 2010 был депутатом палаты общины от округа Орпингтон.

Напомним, накануне стало известно, что палата общин Британии проголосовала за отсрочку Brexit на три месяца.



