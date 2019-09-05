Брат Джонсона покидает парламент из-за споров вокруг Brexit
Младший брат Бориса Джонсона Джо объявил о своей отставке, назвав в качестве причины разногласия вокруг выхода Британии из Евросоюза. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, последние несколько недель он «разрывался между семейной лояльностью и национальными интересами». Джонсон-младший заявил, что это неразрешимое напряжение и пришло время другим «взять на себя мои роли депутата и министра».
Как пишет РБК, в правительстве Джо Джонсон с июля текущего года занимал пост младшего министра в министерствах образования и по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, с 2010 был депутатом палаты общины от округа Орпингтон.
Напомним, накануне стало известно, что палата общин Британии проголосовала за отсрочку Brexit на три месяца.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В США в автоаварии погиб автор хитов Леди Гаги и Уитни Хьюстон
- Ипотека под 2% нравится? А на Дальнем Востоке?
- Кабмин одобрил законопроект о выплате частных пенсий в 55 и 60 лет
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин за пару дней предупредил Буша о терактах 11 сентября
- Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии