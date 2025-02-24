«Пакетов больше, а дела все хуже»: Захарова оценила новые санкции ЕС против РФ

По её словам, этих «пакетов становится всё больше», однако дела в Западной Европе идут «всё хуже».

Комментируя информацию о разработке 17-го набора антироссийских санкций, она предположила, что он не будет последним.

«Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС — чтобы было во что заворачивать», - написала Захарова.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европу уже идёт работа над 17-м пакетом санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».