«Пакетов больше, а дела все хуже»: Захарова оценила новые санкции ЕС против РФ

Санкционные пакеты, которые Евросоюз штампует против России, не работают. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова..

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По её словам, этих «пакетов становится всё больше», однако дела в Западной Европе идут «всё хуже».

Комментируя информацию о разработке 17-го набора антироссийских санкций, она предположила, что он не будет последним.

«Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС — чтобы было во что заворачивать», - написала Захарова.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европу уже идёт работа над 17-м пакетом санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Санкции ЕССанкции Против РоссииМВД РФМария Захарова

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