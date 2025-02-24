«Пакетов больше, а дела все хуже»: Захарова оценила новые санкции ЕС против РФ
Санкционные пакеты, которые Евросоюз штампует против России, не работают. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова..
По её словам, этих «пакетов становится всё больше», однако дела в Западной Европе идут «всё хуже».
Комментируя информацию о разработке 17-го набора антироссийских санкций, она предположила, что он не будет последним.
«Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС — чтобы было во что заворачивать», - написала Захарова.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европу уже идёт работа над 17-м пакетом санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru