«Падает авторитет»: В Госдуме удивлены назначением попавшегося на коррупции Токарева в Минтранс
В комитете по противодействию коррупции заявили НСН, что проверки проводятся недобросовестно - и большой вопрос, кто закрыл глаза на карьеру будущего замминистра.
При назначении на госдолжность человека, который ранее работал в коммерческой структуре, требуется более глубокая проверка его деятельности, иначе всплывающие впоследствии нарушения нынешних чиновников бьют по авторитету государственной власти. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы о безопасности и противодействию коррупции, коммунист Юрий Афонин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя задержание замминистра транспорта РФ Владимира Токарева (на фото) по делу о крупном мошенничестве.
Нарушения законодательства в деятельности замминистра связано с его деятельностью в коммерческой организации еще до того, как он стал занял пост в Минтрансе.
«Проверки предыдущей деятельности при назначении на высокие государственные должности - министра или замминистра - должны быть не формальными, а более глубокими и детальными. Если человек занимался коммерческой деятельностью в той сфере, с которой будут пересекаться его будущие должностные обязанности, то здесь должно быть совершенно четкое понимание пути его работы, потому что создается конфликт интересов. Человек может перейти из коммерческой структуры в госуправление, если знает эту отрасль. Но перед назначением должна быть проведена тотальная проверка его предыдущей деятельности, потому что он представляет государство на очень высокой позиции», - сказал политик.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Владимир Токарев организовал заключение фиктивных договоров с «СпецТрансСтроем» для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании «Главстройинвест». Контракт предполагал проведение строительно-монтажных работ по реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. Работы проведены не были, а деньги потрачены на цели, не относящиеся ни к договору, ни к строительству. Ущерб превысил 500 миллионов рублей.
По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой», для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц. Замминистра транспорта он стал в 2018 году.
По словам Афонина, если при проверке предыдущей деятельности претендента на высокий пост у правоохранителей возникают вопросы, то процесс назначения должен быть приостановлен.
«Должна быть ответственность при принятии решения о назначении на высокую должность человека. В любом случае соответствующие проверки происходят, но мы видим уже не единичный факт, когда чиновника высокого уровня задерживают за то, что он на предыдущем месте работы нарушал законодательство. Возникает вопрос: на каком уровне принималось решение и какого уровня была проверка при назначении? Одно - это коррупционное дело в рамках его текущей деятельности, а другое - предыдущей. Но раз человек назначается на высокую должность, более детальная и глубокая должна быть проверка. Если возникают вопросы к этой деятельности, то вопрос согласования назначения должен быть приостановлен. Хотя могут всплывать факты, которых до этого не было», - отметил первый зампредседателя ЦК КПРФ.
Владимир Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021-го совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в «РусГидро» и «Спецтрансстрое».
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