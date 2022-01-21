«Падает авторитет»: В Госдуме удивлены назначением попавшегося на коррупции Токарева в Минтранс

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Владимир Токарев организовал заключение фиктивных договоров с «СпецТрансСтроем» для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании «Главстройинвест». Контракт предполагал проведение строительно-монтажных работ по реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. Работы проведены не были, а деньги потрачены на цели, не относящиеся ни к договору, ни к строительству. Ущерб превысил 500 миллионов рублей.

По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой», для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц. Замминистра транспорта он стал в 2018 году.

По словам Афонина, если при проверке предыдущей деятельности претендента на высокий пост у правоохранителей возникают вопросы, то процесс назначения должен быть приостановлен.

«Должна быть ответственность при принятии решения о назначении на высокую должность человека. В любом случае соответствующие проверки происходят, но мы видим уже не единичный факт, когда чиновника высокого уровня задерживают за то, что он на предыдущем месте работы нарушал законодательство. Возникает вопрос: на каком уровне принималось решение и какого уровня была проверка при назначении? Одно - это коррупционное дело в рамках его текущей деятельности, а другое - предыдущей. Но раз человек назначается на высокую должность, более детальная и глубокая должна быть проверка. Если возникают вопросы к этой деятельности, то вопрос согласования назначения должен быть приостановлен. Хотя могут всплывать факты, которых до этого не было», - отметил первый зампредседателя ЦК КПРФ.

Владимир Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021-го совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в «РусГидро» и «Спецтрансстрое».

