Замглавы Минтранса Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве

В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте чиновника.

Накануне стало известно, что Токарев задержан по подозрению в коррупции. Согласно источнику «Интерфакса», замдиректора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов заменит Токарева уже в феврале. Последний занимал эту должность с 2021 года.

Отмечается, что уголовное дело в отношении замминистра находится на контроле у следственного департамента МВД.

