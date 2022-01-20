Замглавы Минтранса Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве
Замглавы Минтранса Владимир Токарев предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте чиновника.
Накануне стало известно, что Токарев задержан по подозрению в коррупции. Согласно источнику «Интерфакса», замдиректора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов заменит Токарева уже в феврале. Последний занимал эту должность с 2021 года.
Отмечается, что уголовное дело в отношении замминистра находится на контроле у следственного департамента МВД.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+38 850 / сут.
Умерли
324 тыс.+684 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 478 / сут.
- Центробанк заявил о скором выходе новой банкноты в 100 рублей
- Зеленский напомнил Байдену о масштабах «российской агрессии»
- Иммунолог объяснил, как не усугубить течение «омикрона» у ребёнка
- США ввели санкции против «завербованных» Россией украинских политиков
- Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя Труда
- «Молдовагаз» успела погасить долг за газ
- В Госдуме назвали преждевременным вопрос о признании республик Донбасса
- Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Италии
- Уголовное дело возбудили против девушки, снявшейся в белье на фоне мечети
- Офис Зеленского проверяют после сообщений о минировании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru