Замглавы Минтранса Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве

Замглавы Минтранса Владимир Токарев предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Минцифры РФ не отметило всплеск активности абонентов Госуслуг из-за новой схемой мошенничества

В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте чиновника.

Накануне стало известно, что Токарев задержан по подозрению в коррупции. Согласно источнику «Интерфакса», замдиректора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов заменит Токарева уже в феврале. Последний занимал эту должность с 2021 года.

Отмечается, что уголовное дело в отношении замминистра находится на контроле у следственного департамента МВД.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Минтранс
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