«Отвлекают внимание»: Политолог Минченко объяснил «министропад» на Украине

«На Украине все равно нет самостоятельных людей, это технические фигуры. Вероятнее всего, украинское правительство пытается переключить внимание своих граждан от проблем на Донецком направлении. С одной стороны, идет достаточно успешное российское наступление на Донбассе, с другой стороны, вчера произошло громкое событие — удар по построению курсантов в Полтаве. Понятно, что в этих условиях украинские власти попытаются создавать информационные поводы, которые отвлекают внимание. Что же касается отставки министра иностранных дел — у Украины нет внешней политики, она находится под внешним управлением. Поэтому абсолютно все равно, какая фигура будет изображать из себя главу МИД», — сказал Минченко.

Собеседник НСН также назвал Украину выгодным проектом для США, финансируемым за счет европейцев.

«Сегодня для американцев Украина — это очень выгодный проект, администрация президента США Джо Байдена получает от него все желаемое. Происходит затягивание России в воронку долгого противостояния, милитаризация Европы. Сегодня за свою безопасность европейцы уже начинают платить сами, а не жить под американским “зонтиком”. Вне зависимости от того, кто придет к власти в США, сохранится ли команда демократов, украинский проект, который вытягивает из России ресурсы, будет продолжать финансироваться европейцами. Кроме того, европейцы покупают дорогие американские энергоносители, происходит деиндустриализация ЕС, то есть для истеблишмента США здесь сплошные плюсы — украинский проект себя оправдывает и стоит недорого», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что ряд чиновников на Украине обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в правительстве страны являются частью усилий президента Владимира Зеленского по укреплению своей власти внутри администрации.

