Арахамия объявил о массовом увольнении украинских министров

В последние месяцы на Украине произошла череда отставок высокопоставленных правительственных чиновников. Украинское издание «Страна» писало, что эти отставки связаны с политикой по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников.

Только 3 сентября в отставку подали три украинских министра — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. То же самое сделал глава Фонда госимущества Виталий Коваль, передает «Радиоточка НСН».