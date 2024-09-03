Арахамия объявил о массовом увольнении украинских министров

Глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил о предстоящем увольнении значительной части кабинета министров Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ближайшее время ожидается «день увольнений» и более половины сотрудников правитедьства будут заменены в рамках масштабной «перезагрузки правительства», которую планируется начать уже на этой неделе.

На Украине уволились сразу три министра

В последние месяцы на Украине произошла череда отставок высокопоставленных правительственных чиновников. Украинское издание «Страна» писало, что эти отставки связаны с политикой по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников.

Только 3 сентября в отставку подали три украинских министра — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. То же самое сделал глава Фонда госимущества Виталий Коваль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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