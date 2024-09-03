Арахамия объявил о массовом увольнении украинских министров
Глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил о предстоящем увольнении значительной части кабинета министров Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, ближайшее время ожидается «день увольнений» и более половины сотрудников правитедьства будут заменены в рамках масштабной «перезагрузки правительства», которую планируется начать уже на этой неделе.
В последние месяцы на Украине произошла череда отставок высокопоставленных правительственных чиновников. Украинское издание «Страна» писало, что эти отставки связаны с политикой по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников.
Только 3 сентября в отставку подали три украинских министра — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. То же самое сделал глава Фонда госимущества Виталий Коваль, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арахамия объявил о массовом увольнении украинских министров
- Объем денежных переводов россиян в Индию вырос в 100 раз за год
- Российская пловчиха Лукьяненко завоевала золото Паралимпиады и установила рекорд
- Новый фильм Альмодовара сорвал 18-минутные овации в Венеции
- Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Тверской области
- Запрет на строительство микроквартир в Подмосковье начнет действовать 1 января
- Опрос: 35,1% россиян побывали за границей летом
- США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине
- «Прощай, Comedy»: Канделаки рассказала о работе Харламова на посту продюсера проекта
- Российские пловцы завоевали медали Паралимпийских игр в Париже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru