СМИ: Украинские чиновники боятся, что отставки усилят позиции Зеленского

Ряд чиновников на Украине обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в правительстве страны являются частью усилий президента Владимира Зеленского по укреплению своей власти внутри администрации, сообщает Financial Times.

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Как заявили изданию несколько уволившихся чиновников, ряд из подавших в отставку министров, скорее всего, останутся в правительстве, но займут новые должности. Ожидается, что новые отставки в кабмине произойдут в ближайшие часы.

Ранее сразу три украинских министра подали заявления об отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина

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