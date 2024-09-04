СМИ: Украинские чиновники боятся, что отставки усилят позиции Зеленского
Ряд чиновников на Украине обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в правительстве страны являются частью усилий президента Владимира Зеленского по укреплению своей власти внутри администрации, сообщает Financial Times.
Как заявили изданию несколько уволившихся чиновников, ряд из подавших в отставку министров, скорее всего, останутся в правительстве, но займут новые должности. Ожидается, что новые отставки в кабмине произойдут в ближайшие часы.
Ранее сразу три украинских министра подали заявления об отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru