Великобритания готова к сближению с Евросоюзом по ряду ключевых направлений, однако о полноценном возобновлении членства речи не идёт. Об этом НСН в комментарии заявила руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

Президент Финляндии Александр Стубб в ходе визита в Лондон заявил, что Великобритания должна вновь присоединиться к Европейскому союзу, а также подчеркнул, что считает Brexit колоссальной ошибкой. По его словам, это все равно что ампутировать ногу без медицинских показаний. Стубб отметил, что Лондону и Брюсселю следует уже сейчас начать работу над углублением отношений в ключевых областях, таких как обмен оборонной и разведывательной информацией, торговля и доступ к единому рынку, а также к технологиям и инновациям.