Brexit нерушимый: Почему Лондон не вернётся в ЕС
Великобритания не решится пересмотреть результаты референдума по выходу из Евросоюза, заявила НСН руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.
Великобритания готова к сближению с Евросоюзом по ряду ключевых направлений, однако о полноценном возобновлении членства речи не идёт. Об этом НСН в комментарии заявила руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.
Президент Финляндии Александр Стубб в ходе визита в Лондон заявил, что Великобритания должна вновь присоединиться к Европейскому союзу, а также подчеркнул, что считает Brexit колоссальной ошибкой. По его словам, это все равно что ампутировать ногу без медицинских показаний. Стубб отметил, что Лондону и Брюсселю следует уже сейчас начать работу над углублением отношений в ключевых областях, таких как обмен оборонной и разведывательной информацией, торговля и доступ к единому рынку, а также к технологиям и инновациям.
«Британия не пойдет против результатов референдума. Правительство Кира Стармера сближается с ЕС и пытается выработать какие-то новые соглашения. Однако о полноценном членстве речи нет и не может идти. Еще сразу после референдума шли стенка на стенку, борьба была не на живот, а на смерть между сторонниками и противниками членства в ЕС. Всё-таки в итоге, все политические силы пришли к тому, что возвращения в ЕС не будет. Возможны соглашения, сближение, но в обозримом будущем снова вступление в ЕС ожидать не приходится», - отметила собеседница НСН.
По её словам, в самой Британии результаты Brexit оценивают до сих пор по-разному.
«Евросоюз действительно был крупным торговым партнером Великобритании. В результате, получилось так, что бюрократических проволочек для торговли стало много, поэтому Лондон пытается снова сблизиться с ЕС в торговых отношениях. Сейчас, например, обсуждают, но пока не могут договориться, сколько будут студенты из ЕС платить за обучение в Британии. Предыдущий премьер Борис Джонсон не хотел заключать с Евросоюзом соглашение по обороне и безопасности. Правительство Стармера наоборот хочет идти по этому пути, и они шаги друг другу навстречу уже делают», - заключила Елена Ананьева.
Великобритания 1 февраля 2020 года официально вышла из состава Евросоюза. Она утратила представительство и право голоса в его органах власти. Решение о Brexit было принято по итогам референдума, который был проведен в июне 2016 года. За выходь из ЕС высказались 51,9% участников голосования. Евроскептики считали, что членство в ЕС слишком дорого обходится Великобритании, были недовольны миграционной политикой. Они выступали за восстановление суверенитета собственного законодательства.
Между тем, Польша тоже задумалась о выходе из ЕС. Президент Кароль Навроцкий готовит почву для этого, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Александр Асафов, Варшава не сумеет выйти из Евросоюза, несмотря на желания простых поляков.
