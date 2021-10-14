«Ценит хорошие шутки». Масляков рассказал о юморе Путина
Юмор в политике важен так же, как и в любой другой сфере жизни, заявил Александр Масляков.
Президент России Владимир Путин обладает прекрасным чувством юмора, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель и ведущий программы «КВН», президент международного союза КВН Александр Масляков. Ранее Путин наградил телеведущего орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Я сам совершенно случайно об этом узнал недавно! Это честь большая, и я обязан этим всем тем, с кем я практически 60 лет работал на телевидении. Им, в первую очередь, большая благодарность, и, естественно, благодарность президенту. Это, конечно, стало неожиданностью для меня», - поделился телеведущий.
Масляков напомнил, что Путин неоднократно посещал игры КВН.
«Я не знаю, нравится ли КВН Путину или не нравится, это у Владимира Владимировича надо спрашивать. Но он не единожды бывал у нас на играх, и за это ему большое спасибо. Он вообще человек с хорошим чувством юмора, поэтому он нормально пребывал на играх КВН и так же, как и все зрители, оценивал хорошие шутки, если они были. Насчет юмора в политике я не знаю, я сам не политик. Но политику же ведь люди представляют, и, по моему мнению, каждый здравомыслящий человек должен обладать чувством юмора. Это помогает, думаю, и в политике тоже», - заключил президент международного союза КВН.
Ранее журналист, специализирующийся на Кавказе, осетин Олег Кусов прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» неудачные шутки комиков Александра Ни и Арианы Лолаевой.
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