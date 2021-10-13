«Не рекламируйте глупость!» Осетины вступились за национальный пирог

«Идиотские» высказывания шутников не нужно тиражировать в СМИ, заявил журналист, специализирующийся на Кавказе, осетин Олег Кусов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он указал, что комиков Александра Ни и Ариану Лолаеву раньше знали куда меньше человек, чем после скандала с неудачной фразой про осетинский пирог.

Лолаевой пришлось дважды извиняться на камеру после того, как в сообществах Осетии стала распространяться старая запись вульгарной шутки об осетинском пироге, который считается сакральным на ее родине. Артистка пожаловалась, что в связи с этим ей поступают постоянные угрозы.



«Одни сморозили гадость, а другие её рекламируют и распространяют. До того, как общественность начала возмущаться, слова Лолаевой и Ни слышали в десятки раз меньше человек, чем сейчас. Кто из нас без греха? Надо прекратить их травить. Глупость невозможно исправить наказанием, ее слишком много вокруг. Никакие комики идиотской шуткой осетинскую сакральность не испортят, любовь к пирогам не отобьют», - уверен журналист.