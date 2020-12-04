Отрыв Байдена от Трампа вырос до семи миллионов голосов
Отрыв Джо Байдена, который считает себя победителем на выборах президента США, от действующего главы Белого дома Дональда Трампа вырос до 7 миллионов голосов, говорится в сообщении социологической компании Cook Political Report, которая ссылается на подсчеты.
Так, Байден набрал 81 264 673 голоса, а Трамп 74 210 838. Отсюда следует, что Байден опережает Трампа на 4,4 процентных пункта.
Подсчеты голосов продолжаются, в том числе в таких крупных штатах, как Нью-Йорк и Калифорния.
Ранее Трамп заявил, что процесс подсчета голосов на выборах главы государства должен продолжаться,.
Глава Белого дома обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней. «Мы будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан и ни один из законных бюллетеней не был подсчитан», - сказал Трамп.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- Высокое атмосферное давление угрожает москвичам
- Отрыв Байдена от Трампа вырос до семи миллионов голосов
- Россию и Китай обвинили в дезинформации по коронавирусу
- Экономящие на учениках автошколы раскритиковали в ГИБДД
- Резолюцию против Пригожина приняли в Конгрессе США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru