Отрыв Байдена от Трампа вырос до семи миллионов голосов

Отрыв Джо Байдена, который считает себя победителем на выборах президента США, от действующего главы Белого дома Дональда Трампа вырос до 7 миллионов голосов, говорится в сообщении социологической компании Cook Political Report, которая ссылается на подсчеты.

Так, Байден набрал 81 264 673 голоса, а Трамп 74 210 838. Отсюда следует, что Байден опережает Трампа на 4,4 процентных пункта.