МИД Сирии обвинил Анкару в торможении урегулирования ситуации в стране

Урегулирование ситуации в Сирии тормозит то, что Анкара до сих пор не выполнила свои обещания перед Москвой. Об этом в ходе переговоров в Нур-Султане заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан.

21 декабря в казахстанском Нур-Султане начались переговоры «астанинского» формата по урегулированию ситуации в Сирии. К встрече, которая продлится два дня, присоединились страны-гаранты – Россия, Турция, Иран и Сирия, а также ее вооруженная оппозиция и ООН.