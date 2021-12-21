МИД Сирии обвинил Анкару в торможении урегулирования ситуации в стране
Урегулирование ситуации в Сирии тормозит то, что Анкара до сих пор не выполнила свои обещания перед Москвой. Об этом в ходе переговоров в Нур-Султане заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан.
21 декабря в казахстанском Нур-Султане начались переговоры «астанинского» формата по урегулированию ситуации в Сирии. К встрече, которая продлится два дня, присоединились страны-гаранты – Россия, Турция, Иран и Сирия, а также ее вооруженная оппозиция и ООН.
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Кремль часто контактирует с Анкарой по вопросу ситуации на севере Сирии. Он отметил, что Турция пока выполнила не все обещанные пункты, но стремится к их решению. По словам Лаврентьева, предпосылки для выполнения договоренностей Москвы и Анкары существуют.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае военной акции Турции на севере Сирии Москва окажет поддержку силам сирийского лидера Башара Асада.
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