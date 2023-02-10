Шмыгаль: Украина продаст конфискованные российские активы на аукционах
Украинское правительство продаст конфискованные в стране активы, принадлежащие России и российским компаниям, на аукционах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сегодня, 10 февраля, было одобрено постановление, регулирующее их продажу.
Ранее, 2 февраля, Денис Шмыгаль сообщил, что на восстановление Украины в 2023 году необходимо 17 миллиардов долларов. Шмыгаль указал, что одним из ключевых источников финансирования являются якобы российские активы, сообщает НСН.
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