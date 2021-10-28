Турция поставит беспилотники Bayraktar еще в одну страну

Турция поставит ударные беспилотники Bayraktar ТB2 («Байрактар») еще в одну страну. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным агентства, турецкая компания-производитель проинформировала об этом в своем аккаунте в Twitter. Страна, в которую будет осуществлен экспорт, не называется.

На прошлой неделе власти Киргизии сообщали о намерениях покупки турецких беспилотников. Отмечалось, что киргизские военные уже находятся на обучении в Турции.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:БеспилотникиТурция
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