Турция поставит беспилотники Bayraktar еще в одну страну

По данным агентства, турецкая компания-производитель проинформировала об этом в своем аккаунте в Twitter. Страна, в которую будет осуществлен экспорт, не называется.



На прошлой неделе власти Киргизии сообщали о намерениях покупки турецких беспилотников. Отмечалось, что киргизские военные уже находятся на обучении в Турции.

