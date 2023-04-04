Отделение Генконсульства Финляндии в Петрозаводске временно закрывается

Финляндия приняла решение о временном закрытии отделения генерального консульства в Петрозаводске. Как объявило министерство иностранных дел скандинавской страны, на данный момент нет необходимости тратить средства на содержание данного диппредставительства.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, Финляндии не требуется офис в этом российском городе в связи с резким падением объёма задач, которые обычно выполняет офис. Это объясняется санкционными мерами, которые включают запрет въезда в Финляндию россиянам с туристическими целями.

Песков: Ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной

Как отмечает RT, Хельсинки пообещал при необходимости вновь открыть офис в Петрозаводске со временем.

Сегодня Финляндии официально будет принята в НАТО. Это заставляет Москву принимать контрмеры с целью обеспечения собственной безопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, как отмечает НСН, он призвал дождаться комментариев Минобороны по конкретным ответным шагам.

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