Песков: Ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной

Ситуация с вступлением Финляндии в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что «Финляндия никогда не становилась анти-Россией, и с Финляндией у России не было споров». По его словам, ситуация с Украиной противоположная, именно этим и продиктована необходимость проведения спецоперации.

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При этом Песков добавил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу заставляет Россию принимать контрмеры с целью обеспечения собственной безопасности. О

Финляндия сегодня официально станет новым членом НАТО. Также продолжается процесс принятия Швеции. Её заявка обсуждается с участием Турции, которая имеет претензии к Стокгольму. В то же время, ка отмечает НСН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Финляндии без соответствующего запроса.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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