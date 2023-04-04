Песков: Ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной
Ситуация с вступлением Финляндии в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что «Финляндия никогда не становилась анти-Россией, и с Финляндией у России не было споров». По его словам, ситуация с Украиной противоположная, именно этим и продиктована необходимость проведения спецоперации.
При этом Песков добавил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу заставляет Россию принимать контрмеры с целью обеспечения собственной безопасности. О
Финляндия сегодня официально станет новым членом НАТО. Также продолжается процесс принятия Швеции. Её заявка обсуждается с участием Турции, которая имеет претензии к Стокгольму. В то же время, ка отмечает НСН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Финляндии без соответствующего запроса.
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