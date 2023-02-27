Сенаторы предложили новую льготу для мобилизованных
В Госдуму внесен законопроект об освобождении мобилизованных и контрактников от уплаты госпошлины при замене паспорта и водительского удостоверения.
Авторы законопроекта отмечают, что во время специальной военной операции документы участников боевых действий могут быть испорчены.
Размер госпошлины при утрате паспорта, а также пришедшего в негодность составляет 1500 рублей. Госпошлина за выдачу новых водительских прав составляет 2000 рублей.
Ранее Центробанк России рекомендовал банкам снизить или полностью отменить комиссии за переводы со счётов мобилизованных или других участников СВО членам его семьи, а также комиссий за снятие наличных с их счётов, сообщает НСН.
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