Лукашенко: при угрозе Белоруссии мы посадим любой самолет в республике

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности лично обеспечить безопасность пролета иностранному самолету над республикой, однако только в том случае, если власти не будут видеть угрозу белорусскому государству. Об этом Лукашенко заявил в интервью телеканалу CNN.

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«Если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси», - заявил Лукашенко.

В мае 2021 года Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало авиаперевозчиков приостановить полеты в небе над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Тогда самолет был посажен из-за ложного сообщения о минировании. На борту его находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка София Сапега. Оба они были задержаны.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба президента РБ
ТЕГИ:СамолетБелоруссияАлександр Лукашенко
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