Лукашенко: при угрозе Белоруссии мы посадим любой самолет в республике

«Если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси», - заявил Лукашенко.

В мае 2021 года Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало авиаперевозчиков приостановить полеты в небе над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Тогда самолет был посажен из-за ложного сообщения о минировании. На борту его находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка София Сапега. Оба они были задержаны.

