Отбывший наказание за хищение более 900 млн руб. Митволь может стать фигурантом нового дела

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, который отбыл наказание за хищение более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске, может стать фигурантом нового уголовного дела, сообщает ТАСС.

Оно может быть связано с хищением бюджетных средств при выполнении государственного заказа. Как заявили в правоохранительных органах, в деле пока нет фигурантов. В настоящее время у экс-чиновника отсутствует какой-либо статус.

24 марта Митволь покинул исправительную колонию в подмосковной Коломне. Он был арестован в 2022 году. За хищение бывший чиновник получил 4,5 года колонии по статье «Мошенничество», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
