Осужденный за хищение более 900 млн рублей Митволь выйдет на свободу 24 марта
23 марта 202618:30
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, получивший реальный срок по делу о хищении более 900 млн рублей, выйдет на свободу 24 марта. Как пишут «Известия», об этом заявил его адвокат Михаил Шолохов.
Митволь был арестован в 2022 году. За хищение 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске он получил 4,5 года колонии по статье «Мошенничество».
«Митволь... выйдет на свободу 24 марта», — сообщил адвокат.
Ранее Красноярский суд признал жительницу Ярославской области виновной в хищении у Митволя 112 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
