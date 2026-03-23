Осужденный за хищение более 900 млн рублей Митволь выйдет на свободу 24 марта

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, получивший реальный срок по делу о хищении более 900 млн рублей, выйдет на свободу 24 марта. Как пишут «Известия», об этом заявил его адвокат Михаил Шолохов.

Суд оставил без изменения приговор осужденному за мошенничество Олегу Митволю

Митволь был арестован в 2022 году. За хищение 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске он получил 4,5 года колонии по статье «Мошенничество».

Ранее Красноярский суд признал жительницу Ярославской области виновной в хищении у Митволя 112 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
