Суд в Красноярске не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю
Железнодорожный районный суд в Красноярске оставил в силе приговор экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, которому дали 4,5 года колонии за хищения при строительстве метро города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Шолохова.
По словам защитника, в суд было подано ходатайство об изменении наказания Митволю с лишения свободы на принудительные работы. Заседание прошло в понедельник.
«Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы», — заявил адвокат.
В ноябре 2023 года Митволя приговорили к 4,5 года заключения по делу о мошенничестве. Бизнесмен признал вину в хищении 900 млн рублей в ходе строительства метро в Красноярске, напоминает Ura.ru. Защита Митволя подавала апелляцию и просила смягчить приговор, однако краевой суд в Красноярке оставил вердикт без изменения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru