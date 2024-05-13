Суд в Красноярске не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю

По словам защитника, в суд было подано ходатайство об изменении наказания Митволю с лишения свободы на принудительные работы. Заседание прошло в понедельник.

«Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы», — заявил адвокат.

В ноябре 2023 года Митволя приговорили к 4,5 года заключения по делу о мошенничестве. Бизнесмен признал вину в хищении 900 млн рублей в ходе строительства метро в Красноярске, напоминает Ura.ru. Защита Митволя подавала апелляцию и просила смягчить приговор, однако краевой суд в Красноярке оставил вердикт без изменения.

