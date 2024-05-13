Суд в Красноярске не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю

Железнодорожный районный суд в Красноярске оставил в силе приговор экс-замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя, которому дали 4,5 года колонии за хищения при строительстве метро города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Шолохова.

Суд оставил без изменения приговор осужденному за мошенничество Олегу Митволю

По словам защитника, в суд было подано ходатайство об изменении наказания Митволю с лишения свободы на принудительные работы. Заседание прошло в понедельник.

«Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы», — заявил адвокат.

В ноябре 2023 года Митволя приговорили к 4,5 года заключения по делу о мошенничестве. Бизнесмен признал вину в хищении 900 млн рублей в ходе строительства метро в Красноярске, напоминает Ura.ru. Защита Митволя подавала апелляцию и просила смягчить приговор, однако краевой суд в Красноярке оставил вердикт без изменения.

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ФОТО: РИА Новости
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