Защита обжаловала приговор осужденному на 12 лет Абызову

Защита обжаловала приговор экс-министру Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Преображенский суд Москвы.

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Абызов был приговорен помимо срока к штрафу в 80 миллионов рублей, а также лишен ордена Дружбы.

Следствие установило, что с 2012 по 2018 годы Абызов при содействии подельников украли у энергокомпаний «Сибэко» и РЭС четыре миллиарда рублей, а также оказались причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением доходу на сумму более 32,5 миллиарда рублей, подкупу, отмыванию денег и активов.

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ФОТО: Владимир Песня//РИА Новости
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