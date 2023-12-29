Защита обжаловала приговор осужденному на 12 лет Абызову
Защита обжаловала приговор экс-министру Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Преображенский суд Москвы.
Абызов был приговорен помимо срока к штрафу в 80 миллионов рублей, а также лишен ордена Дружбы.
Следствие установило, что с 2012 по 2018 годы Абызов при содействии подельников украли у энергокомпаний «Сибэко» и РЭС четыре миллиарда рублей, а также оказались причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением доходу на сумму более 32,5 миллиарда рублей, подкупу, отмыванию денег и активов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru