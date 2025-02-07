«Показать Западу и Турции»: Затулин о закрытии Русского дома в Азербайджане

«Уже много было чернил истрачено, слов, чтобы представить дело так, что Азербайджан является нашим практически самым верным союзником. Особенно на фоне происходящего в Армении. Но мы столкнулись с реальностью, с их отношением к нам. Это все якобы на фоне сбитого нами или нет самолета. Президент России принес извинения, погибли и россияне. А желание демонизировать Россию возникают на фоне того, что это случилось в момент нападения украинских дронов. Всем понятно, что это произошло из-за воздушной угрозы в любом случае. Я уверен, что мы помогаем семьям погибшим, расследование покажет, что случилось. Но сейчас Азербайджану важно показать своим друзьям на Западе, Турции, какой он неуступчивый. Я не думаю, что это разумная политика, никуда Азербайджан от России не денется. Завтра они все равно к нам придут за своими какими-то нуждами», - рассказал он.

По его словам, Москва готова предпринять ответные шаги и должна сделать выводы о том, что Азербайджан нельзя считать союзником.

«Надо понимать, что Азербайджан не наш союзник. Есть такого же рода структуры Азербайджана в Москве, с нашей стороны будет правильно предпринять ответные шаги. Власти страны рассматривают отношения с нами только из своей выгоды. Они никогда не были нашим полноценным союзником, они были и остаются союзником Турции в регионе. Это значит, что Азербайджан ориентируется не на нас, а на Турцию, а союз с нами носит конъектурный характер. Когда нужно было, чтобы Россия закрыла глаза на войну в Карабахе, провокации, преступления, сбитый вертолет, тогда были партнерские отношения. Когда нужно проложить маршруты трубопроводные, тогда нас окружают заботой и вниманием. Когда конфликт между Азербайджаном и Арменией завершился так, как завершился, руководство Азербайджана решило использовать любой повод, чтобы показать свое особое отношение к России», - заключил собеседник НСН.

В ответ на закрытие Русского дома в Азербайджане российской стороне следует внимательнее наблюдать за выходцами из этой закавказской республики на территории РФ, заявил ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак «Радиоточке НСН».

