ЦИК передал Удальцовой мандат Рашкина
Центризбирком передал депутатский мандат Валерия Рашкина члену совета «Левого фронта» Анастасии Удальцовой. Об этом говорится в постановлении комиссии.
«Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией КПРФ Удальцовой Анастасии Олеговне», — цитирует документ РИА Новости.
Предложение поддержало большинство членов ЦИК, один выступил против, один воздержался.
Рашкин лишился мандата депутата Госдумы в мае, напоминает RT. Члена КПРФ признали виновным в убийстве лося в рамках незаконной охоты и приговорили к трем годам лишения свободы условно.
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