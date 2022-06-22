ЦИК передал Удальцовой мандат Рашкина

Центризбирком передал депутатский мандат Валерия Рашкина члену совета «Левого фронта» Анастасии Удальцовой. Об этом говорится в постановлении комиссии.

Рашкин лишился поста главы столичного отделения КПРФ

«Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией КПРФ Удальцовой Анастасии Олеговне», — цитирует документ РИА Новости.

Предложение поддержало большинство членов ЦИК, один выступил против, один воздержался.

Рашкин лишился мандата депутата Госдумы в мае, напоминает RT. Члена КПРФ признали виновным в убийстве лося в рамках незаконной охоты и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыКПРФЦИК
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