Украина вынудила: В ЛНР рассказали, как указ Путина поможет Донбассу

Представитель ЛНР Родион Мирошник объяснил НСН, что Киев своими действиями заставил непризнанные республики обратиться к России за экономической помощью.

Предложение Путина о предоставлении гуманитарной помощи Донбассу – серьезный шаг навстречу восстановлению экономики самопровозглашенных республик. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи республикам ЛНР и ДНР. Она будет осуществляться до наступления «политического урегулирования» в этих странах. По мнению представителя ЛНР предложение гумпомощи Россией – это серьезный шаг.

«Для нас это крайне важно. Мы в последние годы надеялись на то, что подобный шаг должен произойти, потому что нам в условиях экономической и логистической блокады, которая объявлена Украиной и ее западными партнерам, крайне необходима полноценная интеграция с российской экономикой. Необходим и уход от всевозможных таможенных барьеров в виде дополнительного налогообложения, которые неподъемны для экономики республик. Поэтому этот шаг, особенно связанный с возможностью участия в крупных нацпроектах и государственных закупках – очень серьезное движение навстречу сохранению того экономического потенциала, который остался на Донбассе после экономической агрессии со стороны Украины», - подчеркнул он.

И холодно, и жарко: Украина подсчитывает убытки от «Северного потока-2»

По его мнению, Украина предприняла ряд действий, которыми вынудила республики искать помощи у России. При этом Мирошник отметил, что пока сложно оценить объем гуманитарных поставок.

«Самое главное, что экономические игроки республик по условиям работы на российском рынке становятся в один ряд с российскими производителями. До этого времени были серьезные ограничения, потому что мы являемся другим государством. Поэтому все эти нюансы очень отрицательно сказывались на наших производителях. Парламенту ДНР и ЛНР еще нужно будет провести кропотливую работу по синхронизации законодательства, связанного с экспортно-импортной, таможенной и налоговой деятельностью для адаптации к российским требованиям ведения бизнеса и к действиям в рамках промышленного производства. Но, надеюсь, что скоро ограничения будут сняты», - заявил он.

При этом советник главы ЛНР отметил, что пока рано говорить о том, что решение Путина о предоставлении гумпомощи является шагом к интеграции республик Донбасса в состав России.

«Это является интеграцией в экономическую среду РФ. Никаких других шагов на данный момент нет. Можно искать какие угодно символы, но сейчас нам важно сделать шаг, который существенно приблизит нас к восстановлению экономики», - заметил он.

Мирошник напомнил, что Украина выдвигает претензии, связанные с нарушением Россией минских соглашений, хотя РФ, по его словам, все делает законно.

Джонсон: Британия поддерживает Украину не ради вражды с Россией

«Действия России четко ложатся в рамки Минских соглашений, которые предполагают содействие со стороны центральных властей Украины и трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации. Поэтому заявления Украины, в частности министра иностранных дел Дмитрия Кулебы – это от лукавого. Потому что там либо не читали Минские соглашения, либо пытаются их передергивать», - заключил он.

Согласно указу, подписанному Путиным, в России будут признаваться сертификаты на товары и услуги, выданные в самопровозглашенных республиках Донбасса. РФ также допустит товары из ЛНР и ДНР к государственным закупкам наравне с российскими и отменит экспортно-импортные ограничения на перемещение товаров через границы (за исключением отдельных групп).

Ранее бывший глава правительства самопровозглашенной республики ДНР, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение Путина оказывать гуманитарную помощь Донбассу - это конкретная мера, направленная на грядущую интеграцию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Минские СоглашенияДНРЛНРДонбассУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры