Украина вынудила: В ЛНР рассказали, как указ Путина поможет Донбассу

По его мнению, Украина предприняла ряд действий, которыми вынудила республики искать помощи у России. При этом Мирошник отметил, что пока сложно оценить объем гуманитарных поставок.

«Самое главное, что экономические игроки республик по условиям работы на российском рынке становятся в один ряд с российскими производителями. До этого времени были серьезные ограничения, потому что мы являемся другим государством. Поэтому все эти нюансы очень отрицательно сказывались на наших производителях. Парламенту ДНР и ЛНР еще нужно будет провести кропотливую работу по синхронизации законодательства, связанного с экспортно-импортной, таможенной и налоговой деятельностью для адаптации к российским требованиям ведения бизнеса и к действиям в рамках промышленного производства. Но, надеюсь, что скоро ограничения будут сняты», - заявил он.

При этом советник главы ЛНР отметил, что пока рано говорить о том, что решение Путина о предоставлении гумпомощи является шагом к интеграции республик Донбасса в состав России.

«Это является интеграцией в экономическую среду РФ. Никаких других шагов на данный момент нет. Можно искать какие угодно символы, но сейчас нам важно сделать шаг, который существенно приблизит нас к восстановлению экономики», - заметил он.

Мирошник напомнил, что Украина выдвигает претензии, связанные с нарушением Россией минских соглашений, хотя РФ, по его словам, все делает законно.