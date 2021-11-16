Джонсон: Британия поддерживает Украину не ради вражды с Россией

Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины, однако делает это не ради вражды с Россией, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в ходе выступления на банкете лорд-мэра Лондона. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Джонсона, Лондон поддерживает суверенитет и целостность Украины из-за приверженности демократии и свободе, которую «разделяют на огромной территории европейского континента», пишет Газета.ру.

Британский премьер подчеркнул, что страна не хочет быть враждебной по отношению к РФ или каким-либо «стратегическим» образом «окружить или подорвать эту великую страну». Джонсон также подчеркнул, что «русская кровь позволила победить нацизм», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:РоссияУкраинаВеликобританияБорис Джонсон
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