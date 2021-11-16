Джонсон: Британия поддерживает Украину не ради вражды с Россией

По словам Джонсона, Лондон поддерживает суверенитет и целостность Украины из-за приверженности демократии и свободе, которую «разделяют на огромной территории европейского континента», пишет Газета.ру.

Британский премьер подчеркнул, что страна не хочет быть враждебной по отношению к РФ или каким-либо «стратегическим» образом «окружить или подорвать эту великую страну». Джонсон также подчеркнул, что «русская кровь позволила победить нацизм», отмечает телеканал «360».

