«От Харькова до Одессы»: Украинский генерал назвал города, желающие войти в состав России

В конце декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива предложил создать союзное государство России и Украины. По его мнению, Россия имеет право на территорию, относящуюся к нынешней Украине.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинский народ хочет наладить добрососедские отношения с Россией, но входить в ее состав не желает.

