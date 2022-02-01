«От Харькова до Одессы»: Украинский генерал назвал города, желающие войти в состав России
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский признал, что жители ряда городов его страны хотели бы их вхождения в состав России, сообщает РИА Новости.
Генерал сказал в эфире телеканала «Эспрессо», что это жители левобережной части Украины.
«Условное направление: Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы», - уточнил Забродский.
По его словам, эти люди «мечтают о какой-то Новороссии», а также о том, чтобы стать «очередной провинцией» или войти в состав Южного федерального округа России.
В конце декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива предложил создать союзное государство России и Украины. По его мнению, Россия имеет право на территорию, относящуюся к нынешней Украине.
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинский народ хочет наладить добрососедские отношения с Россией, но входить в ее состав не желает.
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