Острова раздора. Сергей Лавров сделал заявление по Курилам и посеял еще больше паники

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова министра Сергея Лаврова по поводу Курильских островов. Он заявил, что Россия, будучи преемником СССР, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе Совместную советско-японскую декларацию 1956 года о прекращении войны между двумя государствами.

«Исходя из доброжелательного отношения к Японии… Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», — отметил Лавров.

Как отметил глава МИД, пока все проблемы возникают из-за нежелания японских коллег признать итоги Второй мировой.

«Наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва».

При этом МИД РФ в Facebook добавил, что «любые спекуляции в духе «Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией», — говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в эфире НСН также заявил, что Япония сама себе создает проблемы.

«К закону о северных территориях, точнее о том, чтобы прилагать усилия к их возвращению, есть поправки от 2009 года, где сказано, что эти острова являются японскими, то есть это все закреплено на законодательном уровне. Отсюда, соответственно, все проблемы. Они сами себя загнали в угол по этому поводу», — заявил Виктор Кузьминков.