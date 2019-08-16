Острова раздора. Сергей Лавров сделал заявление по Курилам и посеял еще больше паники
Эксперты по Японии в эфире НСН согласились со словами министра Лаврова о том, что Токио само себе создает проблемы из-за островов Курильской гряды.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова министра Сергея Лаврова по поводу Курильских островов. Он заявил, что Россия, будучи преемником СССР, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе Совместную советско-японскую декларацию 1956 года о прекращении войны между двумя государствами.
«Исходя из доброжелательного отношения к Японии… Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», — отметил Лавров.
Как отметил глава МИД, пока все проблемы возникают из-за нежелания японских коллег признать итоги Второй мировой.
«Наша официальная позиция», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва».
При этом МИД РФ в Facebook добавил, что «любые спекуляции в духе «Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией», — говорится в сообщении.
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в эфире НСН также заявил, что Япония сама себе создает проблемы.
«К закону о северных территориях, точнее о том, чтобы прилагать усилия к их возвращению, есть поправки от 2009 года, где сказано, что эти острова являются японскими, то есть это все закреплено на законодательном уровне. Отсюда, соответственно, все проблемы. Они сами себя загнали в угол по этому поводу», — заявил Виктор Кузьминков.
Бывший посол РФ в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН отметил, что Россия решит многие проблемы в экономике и безопасности в случае передачи спорных территорий Японии.
«Для обеих сторон есть свои плюсы и минусы, плюсов больше. Заключив такой договор, мы закроем территориальную проблему, которая у нас практически единственная осталась. Уже решена проблема с китайцами, норвежцами и другими приграничными государствами. Япония фактически не участвует в санкциях западных стран. Если мы заключим такой договор, то японцы о них вообще забудут. Это будет удар по западной солидарности, по Европе, потому что Япония – это третья экономика мира. Абэ уже сказал, что заключение такого договора даст возможность объединить японский инвестиционный потенциал и высокие технологии с российским рынком и ресурсами. Китаю мы покажем, что есть альтернатива, это и экономическая выгода. С точки зрения безопасности, сейчас Япония не рассматривает Россию как угрозу. Если мы не отдадим острова, у японцев будет разочарование, они могут поддержать политику США в отношении нас, и мы получим второй фронт», - отметил эксперт.
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.
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