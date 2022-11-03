«Остров преткновения»: США сдаст Тайвань, если Китай выступит против России

Все возможности мирного присоединения острова к Китаю исчерпаны, сказал НСН востоковед Кирилл Котков.

США откажется от Тайваня, если Китай выступит против России, а больше вариантов мирного присоединения острова нет, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в беседе с НСН.

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Ранее представитель посольства КНР в США Цзинь Цюань заявил, что Пекин не ставит сроков для объединения материкового Китая с Тайванем и не хочет применять силу против острова. При этом китайские власти не могут позволить Тайбэю провозгласить независимость. Котков считает, что Китай может улучить момент, когда в США начнутся проблемы, и напасть на остров.

«Все возможности мирного присоединения исчерпаны. Тайвань находится под протекторатом США, именно Вашингтон является главным актором в тайваньском вопросе. Там как способны оказать острову военную помощь, так и сдать его Китаю в обмен на большие уступки. К примеру, при условии, что Пекин выступит против России. Такой сценарий во многом зависит и от Москвы. Если российская внешняя политика и действия будут решительными, последовательны на той же Украине, то авторитет поднимется. Если Россия продолжит делать хорошую мину при плохой игре, то Китаю придется выбирать», - сказал Котков.

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Собеседник НСН напомнил, что в 1970-х годах США уже разрывал дипломатические отношения с Тайванем, чтобы наладить связи с Китаем. Пекин же сейчас может выжидать удачный момент, чтобы решить вопрос с островом силовым путем.

«Военным путем Китай будет брать Тайвань, когда это будет выгодно, а США не смогут оказать помощь острову. К примеру, в виду глубокого кризиса, президентских выборов с неопределенным результатом. Такие события могут подтолкнуть Китай к аннексии Тайваня. США же выгодно, когда Китай нападет, когда это будет выгодно им. Китай выставит это в негативном свете, он был привлекателен в плане инвестиций, вел острожную внешнюю политику. Поэтому Вашингтон будет провоцировать Пекин», - отметил Котков.

Ранее Кирилл Котков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Китай планирует стать монопольным партнером России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтРоссияТайваньКитайСША
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