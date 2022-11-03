«Остров преткновения»: США сдаст Тайвань, если Китай выступит против России

Ранее представитель посольства КНР в США Цзинь Цюань заявил, что Пекин не ставит сроков для объединения материкового Китая с Тайванем и не хочет применять силу против острова. При этом китайские власти не могут позволить Тайбэю провозгласить независимость. Котков считает, что Китай может улучить момент, когда в США начнутся проблемы, и напасть на остров.

«Все возможности мирного присоединения исчерпаны. Тайвань находится под протекторатом США, именно Вашингтон является главным актором в тайваньском вопросе. Там как способны оказать острову военную помощь, так и сдать его Китаю в обмен на большие уступки. К примеру, при условии, что Пекин выступит против России. Такой сценарий во многом зависит и от Москвы. Если российская внешняя политика и действия будут решительными, последовательны на той же Украине, то авторитет поднимется. Если Россия продолжит делать хорошую мину при плохой игре, то Китаю придется выбирать», - сказал Котков.