Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно
Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под панамским флагом. Об этом сообщает SVT.
По данным шведских властей, экипаж судна, следовавшего из России в испанский Лас-Пальмас с грузом угля, нарушил экологические нормы. В частности, самолет береговой охраны накануне заметил, как экипаж сухогруза мыл палубу, вследствие чего угольная пыль попадала в воду.
В настоящее время судно стоит на якоре возле города Истад. В воскресенье утром сотрудники береговой охраны поднялись на борт и начали досмотр. Ожидается, что капитану будет предъявлено обвинение в нарушении экологического кодекса Швеции.
Старший прокурор Хокан Андерссон заявил, что подобные загрязнения морской среды в экономической зоне Швеции недопустимы, поскольку в долгосрочной перспективе наносят вред окружающей среде.
Представитель береговой охраны подчеркнул, что судно Hui Yuan не относится к так называемому «российскому теневому флоту» и не подпадает под санкции. В посольстве России в Стокгольме сообщили, что россиян среди членов экипажа нет.
Ранее прокуратура Швеции задержала россиянина-капитана танкера Sea Owl I, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
