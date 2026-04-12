Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно

По данным шведских властей, экипаж судна, следовавшего из России в испанский Лас-Пальмас с грузом угля, нарушил экологические нормы. В частности, самолет береговой охраны накануне заметил, как экипаж сухогруза мыл палубу, вследствие чего угольная пыль попадала в воду.

В настоящее время судно стоит на якоре возле города Истад. В воскресенье утром сотрудники береговой охраны поднялись на борт и начали досмотр. Ожидается, что капитану будет предъявлено обвинение в нарушении экологического кодекса Швеции.

Старший прокурор Хокан Андерссон заявил, что подобные загрязнения морской среды в экономической зоне Швеции недопустимы, поскольку в долгосрочной перспективе наносят вред окружающей среде.

Представитель береговой охраны подчеркнул, что судно Hui Yuan не относится к так называемому «российскому теневому флоту» и не подпадает под санкции. В посольстве России в Стокгольме сообщили, что россиян среди членов экипажа нет.

Ранее прокуратура Швеции задержала россиянина-капитана танкера Sea Owl I, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».