Пушной призвал музыкантов не паниковать из-за ИИ
Нейросеть — инструмент, которым надо пользоваться, ограничить его невозможно, сказал Александр Пушной и призвал музыкантов не переживать из-за засилья ИИ-треков в чартах.
Музыкант и телеведущий Александр Пушной призвал музыкантов не переживать из-за нахлынувших в чарты треков, созданных искусственным интеллектом (ИИ). По его словам, артистам стоит начинать тревожиться только тогда, когда нейросети начнут претендовать на место на сцене.
«Концертов с ИИ я пока не видел. Когда у нас будет ИИ выступать на этой же сцене и будет собирать гораздо большую аудиторию, тогда будем задумываться. Пока, конечно, в аудиозаписях он присутствует, его слушают, не понимают, что это ИИ, но там со временем начинается легкое замыливание, которое я уже слышу. А значит, это не настолько разнообразно, как нас пугали. Пока что все не так радужно, как казалось сначала. Но это инструмент, им надо пользоваться, ограничить это невозможно. Мы уже переживали такую историю однажды, когда у нас повсеместно были пираты, люди перестали покупать компакт-диски, потому что все перешли на MP3. Индустрия хваталась за голову, но появились стриминговые сервисы, и все вернулось. С ИИ то же самое. Огромное количество мусорной работы будет выполнять ИИ», — сказал артист на благотворительном фестивале «Музыка жизни», организованном при поддержке НАШЕго Радио.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в музыке — не что иное, как игрушка, которая вскоре всем надоест.
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