Средства ПВО за шесть часов сбили над регионами России 124 БПЛА

Сергей Лавров прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину

Уровень готовности систем оповещения населения повышен в 24 российских регионах

ЦИК Армении пока не сможет точно сказать, сколько партий пройдут в парламент страны по результатам выборов

Жара и длинный световой день могут приводить к бессоннице летом