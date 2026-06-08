Лавров: США не проявляют интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа

Президент РФ Владимир Путин на встрече на Аляске в 2025 году «принял конкретные предложения президента США Дональда Трампа». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

МИД РФ: Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже

Он также указал, что глава государства недавно подтвердил, что Москва готова руководствоваться теми пониманиями, обозначенными на данной встрече.

«Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнёры не проявляют к этому какого-либо интереса», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что в отношении конфликта на Украине администрация Трампа продолжает придерживаться курса своего предшественника Джо Байдена, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровСШАРоссияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры