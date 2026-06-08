Лавров: США не проявляют интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа
Президент РФ Владимир Путин на встрече на Аляске в 2025 году «принял конкретные предложения президента США Дональда Трампа». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он также указал, что глава государства недавно подтвердил, что Москва готова руководствоваться теми пониманиями, обозначенными на данной встрече.
«Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнёры не проявляют к этому какого-либо интереса», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что в отношении конфликта на Украине администрация Трампа продолжает придерживаться курса своего предшественника Джо Байдена, пишут «Известия».
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