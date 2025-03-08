Основатель Pink Floyd Уотерс: Нам нужно больше БРИКС

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался в поддержку БРИКС. Об этом музыкант заявил в интервью РИА Новости.

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«Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО», - отметил Уотерс.

Ранее музыкант заявил, что стал с большим уважением относиться к президенту России Владимиру Путину. По словам Уотерса, российский лидер руководит страной во благо всего народа.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:НАТОБриксМузыканты

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