Основатель Pink Floyd Уотерс: Нам нужно больше БРИКС
8 марта 202507:24
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался в поддержку БРИКС. Об этом музыкант заявил в интервью РИА Новости.
«Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО», - отметил Уотерс.
Ранее музыкант заявил, что стал с большим уважением относиться к президенту России Владимиру Путину. По словам Уотерса, российский лидер руководит страной во благо всего народа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru