Основатель Pink Floyd Уотерс: Все решения США по Украине были кошмарными
Все решения властей США по Украине были ужасными, считает британский музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Как отметил артист, каждое принятое Вашингтоном решение относительно Украины «было катастрофическим».
«С того момента, как [экс-заместитель госсекретаря США] Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО», — заявил Уотерс.
По словам музыканта, команда так называемых неоконов в американской администрации принимает ошибочные внешнеполитические решения. Их действия по отношению к Украине привели лишь к усилению конфликта.
Ранее Роджер Уотерс заявил, что политическая элита США считает себя превосходящей украинцев по рождению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru