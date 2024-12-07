Все решения властей США по Украине были ужасными, считает британский музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Как отметил артист, каждое принятое Вашингтоном решение относительно Украины «было катастрофическим».

«С того момента, как [экс-заместитель госсекретаря США] Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО», — заявил Уотерс.

По словам музыканта, команда так называемых неоконов в американской администрации принимает ошибочные внешнеполитические решения. Их действия по отношению к Украине привели лишь к усилению конфликта.

Ранее Роджер Уотерс заявил, что политическая элита США считает себя превосходящей украинцев по рождению.

