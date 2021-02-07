Белоруссия требует от Польши экстрадиции основателей Telegram-канала NEXTA
Белоруссия добивается экстрадиции из Польши создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича. Следственный комитет (СК) республики направил в Варшаву соответствующие документы, сообщает ТАСС со ссылкой на СК.
«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», - сказано в официальном сообщении.
В Белоруссии Telegram-канал NEXTA признан экстремистским – ресурс стал одной из основных площадок для участников протестных акций после выборов президента страны 9 августа 2020 года. В связи с этим Путило и Протасевича власти обвинили в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды и розни. В рамках уголовного дела к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, оба объявлены в розыск. На фоне преследований оба эмигрировали в Польшу.
Напомним, Протасевич и Путило создали канал NEXTA в 2015 году в YouTube, а в 2017 году – в Telegram.
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