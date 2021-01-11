Основатель и глава «Грузинской мечты» объявил об уходе из политики

Основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили сообщил об уходе из политики. Об этом сообщает «Рустави 2».

По словам Иванишвили, он решил вернуться к «обычной жизни, как это было до 2011 года».

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Он также выразил уверенность, что в партии найдутся достойные люди, которые продолжат его работу, передает RT.

В декабре прошлого года правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила в ходе парламентских выборов в Грузии. Объединению принадлежит 89 из 150 мест в парламенте, пишет «Газета.ру».

Партия была основана в 2012 году.

Парламент Грузии ранее одобрил проект резолюции об интеграции республики с Евросоюзом и НАТО.

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ФОТО: РИА новости//Александр Имедашвили
ТЕГИ:Грузия
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