Грузинские политики лелеют обиду на Россию

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», — рассказала Бурджанадзе.

Она считает, что партия «Грузинская мечта» повторяет политику экс-президента страны Михаила Саакашвили и формирует негативный «антирусский тренд», особенно среди молодежи. Из-за этого, говорит Бурджанадзе, некоторые государственные деятели могут лишиться сторонников среди избирателей. По мнению политика, переговоры с Россией необходимы, чтобы Грузия могла решить собственные проблемы.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН комментировал грузино-российские отношения.

«Я надеюсь и молю бога, чтобы все успокоилось. Понятно, что старые обиды есть, они никуда не делись, не решены. Но, с другой стороны, сам я Грузию очень люблю, мы туда ездим на концерты. Главный бренд Грузии – встречать гостей. Я думаю, они от этого бренда не откажутся. А для нас главное – туда приезжать, купаться в любви и добре. Я вообще, знаете, за дружбу, как тот кот из мультика», - пояснил музыкант.



