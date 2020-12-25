Грузинский парламент одобрил резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО
Парламент Грузии одобрил проект резолюции об интеграции республики с Евросоюзом и НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт парламента.
В тексте резолюции указано, что членство в НАТО является "безальтернативным приоритетом" внешней политики республики. По мнению парламентариев, альянс остается важнейшим условием сохранения международной безопасности.
Кроме того, парламент выступает за "полноправное членство" в Евросоюзе. В тексте документа подчеркивается, что Грузия выступает за "мирное урегулирование" всех конфликтов.
Ранее секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе объявил о намерении подать заявку в 2024 году на членство в ЕС, что стало основным пунктом предвыборной программы властей.
Грузия ведет совместные проекты с НАТО с конца 1990-х годов. Глава государства Эдуард Шеварднадзе заявиляло намерении вступить в организацию еще в 2002 году, выступая на саммите в Праге.
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