Грузинский парламент одобрил резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО

В тексте резолюции указано, что членство в НАТО является "безальтернативным приоритетом" внешней политики республики. По мнению парламентариев, альянс остается важнейшим условием сохранения международной безопасности.

Кроме того, парламент выступает за "полноправное членство" в Евросоюзе. В тексте документа подчеркивается, что Грузия выступает за "мирное урегулирование" всех конфликтов.

Ранее секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе объявил о намерении подать заявку в 2024 году на членство в ЕС, что стало основным пунктом предвыборной программы властей.

Грузия ведет совместные проекты с НАТО с конца 1990-х годов. Глава государства Эдуард Шеварднадзе заявиляло намерении вступить в организацию еще в 2002 году, выступая на саммите в Праге.

