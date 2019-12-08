Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко

Орешкин также добавил, что прогресс, в частности, достигнут в областях сельского хозяйства, таможни, а также регулирования нефтяного рынка, пишут Известия. По его словам, переговоры продемонстрировали близость взглядов глав государств по многим вопросам и даже по теме нефти и газа.

Орешкин подчеркнул, что работа над указаниями, которые были получены на этих переговорах, начнется в Москве и Минске уже с понедельника, уточняет Газета.ру.

Следующая встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря. Она состоится в Санкт-Петербурге.

Накануне во время встречи глав России и Белорусии в Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая проходит в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.