Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко достигли серьезного прогресса в рамках переговоров в Сочи. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. Он уточнил, что президенты обсудили много спорных вопросов.
Орешкин также добавил, что прогресс, в частности, достигнут в областях сельского хозяйства, таможни, а также регулирования нефтяного рынка, пишут Известия. По его словам, переговоры продемонстрировали близость взглядов глав государств по многим вопросам и даже по теме нефти и газа.
Орешкин подчеркнул, что работа над указаниями, которые были получены на этих переговорах, начнется в Москве и Минске уже с понедельника, уточняет Газета.ру.
Следующая встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря. Она состоится в Санкт-Петербурге.
Накануне во время встречи глав России и Белорусии в Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Политолог Александр Зимовский в эфире НСН сообщил подробности немногочисленной акции оппозиционных организаций против интеграции Белоруссии и России, которая проходит в Минске. А также отметил новую тенденцию при проведении акций протестов в Белоруссии – отсутствие ОМОНа.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Появилось видео ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
- Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
- Президент ЦСКА обвинил главу футбольных судей РФ во взяточничестве
- МВФ выдаст Украине кредит в 5,5 млрд долларов
- Почему не договорились Путин и Лукашенко