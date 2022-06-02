Ученый РАНХиГС подтвердил опасность голода из-за отказа от российских удобрений

В мире недосчитаются около 80 млн тонн зерна из-за отсутствия российских удобрений, это действительно может спровоцировать голод в беднейших странах мира, подтвердил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 1 июня на совместной пресс-конференции с главой шведского правительства Магдаленой Андерссон заявил, что без поставок из России и Украины невозможно решить проблему нехватки продовольствия в мире. Схожей точки зрения придерживается доцент РУДН Хаджимурад Белхароев: ранее в четверг он спрогнозировал мировой голод при дефиците российских удобрений.