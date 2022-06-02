Ученый РАНХиГС подтвердил опасность голода из-за отказа от российских удобрений
Цены на зерно взлетят из-за падения урожайности, что приведет к голоду в бедных странах, поэтому РФ пытается найти другие каналы для экспорта нужных миру удобрений, объяснил в эфире НСН научный сотрудник РАНХиГС Василий Узун.
В мире недосчитаются около 80 млн тонн зерна из-за отсутствия российских удобрений, это действительно может спровоцировать голод в беднейших странах мира, подтвердил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 1 июня на совместной пресс-конференции с главой шведского правительства Магдаленой Андерссон заявил, что без поставок из России и Украины невозможно решить проблему нехватки продовольствия в мире. Схожей точки зрения придерживается доцент РУДН Хаджимурад Белхароев: ранее в четверг он спрогнозировал мировой голод при дефиците российских удобрений.
«До санкций мы вывозили в разные годы 80-90% всех произведенных удобрений. То есть на внутреннее потребление шло 10-20% удобрений, все остальное вывозилось. Причем вывоз основной – в "недружественные страны", ЕС был главный покупатель. Поэтому после санкций возникли проблемы: у нас – с экспортом, у них – с удобрениями. Без российских и белорусских удобрений, а по калийным удобрениям очень большая доля Белоруссии, если считать, что 20 млн тонн мы вывозим, по 4 кг зерна на тонну удобрений, то получится, что 80 млн тонн зерна недоберет мир. И, конечно, это будет проблемой, но в данном случае мы ничего сделать не можем, кроме поиска логистических цепочек, чтобы вывезти и отправить в другие страны, и наш бизнес активно этим занимается. Будем надеяться, что через другие страны вернется этот огромный объем зерна на мировой рынок. Потеря от удобрений гораздо больше, чем сокращение экспорта пшеницы, например, из Украины. Но мы предпринять ничего не можем, кроме как переориентироваться на другие страны», - рассказал главный научный сотрудник.
При этом угрозы для ЕС в сложившейся ситуации нет, чего не скажешь про беднейшие страны мира, которые лишатся подорожавшего в два раза зерна.
«Европа могла бы производить удобрения, а не импортировать, и в былые времена это было близко к выгодному – их удобрения обходились дороже, чем наши, но все-таки это было близко. Для того, чтобы произвести удобрения, нужно очень много энергии, газ, электричество, особенно для азотных удобрений. Они могли бы их произвести, азота в воздухе хватает, но нужна энергия, которая стала тоже дорогой. Но нельзя сказать, что это угроза Европе. Европе угроз нет, эти страны с высокими доходами населения, и у этого населения затраты на продовольствие очень низкие, 10-15%. И увеличение этих затрат для них не страшно. Но рост цен, который происходит на мировом рынке – сейчас пшеница стоит почти $450, а была $200 в течение многих лет – ударит по бедным слоям населения, платить такую цену надо бедным странам, где такое дорогое зерно купить не могут. Отсюда и угрозы голода, о которых говорит ООН. Он связан прежде всего с повышением затрат и цен», - добавил специалист.
Ранее ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил о зависимости Европы от российских удобрений.
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