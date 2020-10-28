Орешкин: имя победителя на выборах в США не объявят сразу после голосования

«Скорее всего, до Верховного суда и дойдет. Мы и американцы не узнаем имя победителя в ночь голосования. По той простой причине, что несколько десятков миллионов проголосуют по почте. А в каждом штате свои законы по подсчету этих почтовых бюллетеней. То есть конверт с бюллетенем может прийти и 4 и 5 ноября, потому что почта не так быстро работает. Соответственно, голоса будут считать уже и через день и через два после завершения голосования. А тем временем, люди и Трампа и Байдена будут вести информационную войну, чтобы убедить, что победили “наши”», – сказал он.

Также Орешкин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что телевидение заслужено теряет доверие россиян.

