Орешкин: имя победителя на выборах в США не объявят сразу после голосования

Политолог в интервью НСН объяснил вероятность разбирательств после оглашения первых результатов на выборах в США.

Результаты предстоящих выборов президента США впервые за 20 лет могут быть утверждены лишь после продолжительного разбирательства, которое, возможно, дойдет до Верховного суда. Такое мнение выразил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

С ним согласился политолог Дмитрий Орешкин. В эфире НСН эксперт назвал причины вероятности такого развития событий.

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«Скорее всего, до Верховного суда и дойдет. Мы и американцы не узнаем имя победителя в ночь голосования. По той простой причине, что несколько десятков миллионов проголосуют по почте. А в каждом штате свои законы по подсчету этих почтовых бюллетеней. То есть конверт с бюллетенем может прийти и 4 и 5 ноября, потому что почта не так быстро работает. Соответственно, голоса будут считать уже и через день и через два после завершения голосования. А тем временем, люди и Трампа и Байдена будут вести информационную войну, чтобы убедить, что победили “наши”», – сказал он.

Также Орешкин в эксклюзивном интервью НСН отметил, что телевидение заслужено теряет доверие россиян.

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ТЕГИ:БайденТрампДмитрий ОрешкинВыборы Президента США
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