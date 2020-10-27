СМИ: Трамп закатит мега вечеринку в ночь выборов в разгар пандемии
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп намерен организовать грандиозную вечеринку в отеле своего имени в Вашингтоне в ночь после выборов, которые состоятся 3 ноября. Об этом стало известно The New York Times от своих информаторов в республиканской партии.
Глава Белого дома хочет закатить празднование, несмотря на ситуацию с коронасирусом, вне зависимости от результатов голосования, отмечает РЕН ТВ. Сам Дональд Трамп, его супруга Мелания, а также ряд сотрудников уже переболели коронавирусом.
США продолжают с большим отрывом лидировать по числу заражённых и умерших — почти 9 миллионов и 231 тысяча соответственно. В стране действует запрет на проведение массовых мероприятий.
На пост президента США претендуют Трамп и бывший вице-президент при Бараке Обаме, выдвиженец демократической партии Джо Байден. Социологические опросы отдают предпочтение последнему.
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