Орбан: Запад близок к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину
Страны НАТО с большой вероятностью будут обсуждать отправку своих вооруженных сил на территорию Украины, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, посылающие все больше оружия на Украину западные страны «больны военной лихорадкой».
Орбан напомнил, что раньше поставка Киеву истребителей считалась табу. Теперь на Западе всерьез обсуждают эту перспективу, отметил глава венгерского правительства.
Политик не исключил, что в скором времени на территорию Украины могут вступить подразделения стран НАТО. Такой шаг может привести к новой мировой войне, добавил премьер-министр.
«Вероятность этого растет со дня на день», - констатировал он.
Премьер-министр Венгрии ранее заявил, что Европе необходимо учитывать позицию России по разным вопросам, пишет НСН.
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